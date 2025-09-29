Icon Menü
Unbekannter beschädigt VW Golf am Thürheimer Tor in Wertingen – Polizei sucht Zeugen

Wertingen

Parkendes Auto am Thürheimer Tor in Wertingen beschädigt

Der VW Golf steht am Sonntagabend über mehrere Stunden auf einem Wertinger Parkplatz. Ein unbekannter Täter verursachte an dem Auto einen vierstelligen Schaden.
    In Wertingen hat ein Unbekannter den Heckbereich eines parkenden Autos beschädigt. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Am Wertinger Marktplatz hat sich am Sonntag eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Darüber berichtet die Polizei. Das geschädigte Fahrzeug, ein grauer VW Golf, war zwischen 17.15 und 23 Uhr auf dem Parkplatz Thürheimer Tor geparkt. Ein bislang unbekannter Täter touchierte das Auto im Bereich des Hecks, verursachte so einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

    Die Polizei in Wertingen bittet um Zeugenhinweise

    Die Wertinger Polizei ermittelt nun im vorliegenden Fall wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen unter der Telefonnummer 08272/99510 zu melden. (AZ)

