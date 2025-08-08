Unbekannter beschädigt Zaun in Wortelstetten und flieht

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag gegen 1.30 Uhr in der St.-Georgs-Straße in Wortelstetten beobachtet, wie ein schwarzer Pkw gegen einen Zaun fuhr. Der Fahrer entfernte sich laut Polizeibericht anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Gartenzaun entstand ein Schaden, dessen Höhe noch ermittelt werden muss.

Die Dillinger Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei hat gegen den Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Kennzeichen des Fahrzeugs oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)