Unbekannter beschädigt Zaun in Wortelstetten und flieht

Wortelstetten

Unbekannter beschädigt Zaun in Wortelstetten und flieht

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.
    Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Wortelstetten.
    Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Wortelstetten. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag gegen 1.30 Uhr in der St.-Georgs-Straße in Wortelstetten beobachtet, wie ein schwarzer Pkw gegen einen Zaun fuhr. Der Fahrer entfernte sich laut Polizeibericht anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Gartenzaun entstand ein Schaden, dessen Höhe noch ermittelt werden muss.

    Die Dillinger Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Die Polizei hat gegen den Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Kennzeichen des Fahrzeugs oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

