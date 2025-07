Unbekannter fährt in Wertingen Auto an und flüchtet

In Wertingen ist es am Donnerstag zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 1 Uhr und 1 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Badgasse einen roten Ford Focus. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Hinweise

Der Schaden am Ford beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2000 Euro. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)