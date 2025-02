Unbekannter fährt in Wertingen gegen Zaun und begeht Unfallflucht

Ein 61-Jähriger teilte am Mittwoch der Polizei mit, dass ein Zaun in der Industriestraße 26 in Wertingen beschädigt worden war. Zuletzt wurde der Zaun am 17. Februar gesehen.

Bisher gibt es keine Hinweise auf den Fahrer und das Fahrzeug

Vermutlich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegen den Zaun. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen (Telefon 09071/560) zu wenden. (AZ)