34-Jährige parkt Auto in Dillingen – später entdeckt sie Schaden

Eine 34-Jährige parkte ihr Auto auf dem Parkplatz hinter dem Dillinger Stadtstrand – und entdeckte später einen frischen Unfallschaden an ihrer Fahrzeugfront. Darüber berichtet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend zwischen 21.45 und 22.30 Uhr am Fischerberg 17.

Parkendes Auto auf Dillinger Parkplatz beschädigt: Zeuginnen und Zeugen gesucht

Der bislang unbekannte Täter fuhr mit einem unbekannten Fahrzeug gegen das Auto der Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/560 bei der Polizei in Dillingen zu melden. (AZ)