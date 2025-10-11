Unbekannter reißt in Pfaffenhofen Starkstromkabel aus Kippsäge und stiehlt es

Ein 57-Jähriger hat am Freitag im Garten eines Anwesens im Almweg in Pfaffenhofen Holz gesägt. Nachdem er einen Anhänger voll beladen hatte, transportierte er das gesägte Holz gegen 12 Uhr ab. Als er gegen 14 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Starkstromkabel aus der verwendeten Kippsäge im Wert von etwa 150 Euro herausgerissen war und gestohlen wurde.

Der eigentlich Geschädigte ist der Bruder des 57-Jährigen

Dadurch entstand nach Angaben der Polizei auch an der Kippsäge ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Eigentlicher Geschädigter ist der Bruder des 57-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. (AZ)