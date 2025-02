Unbekannter stiehlt in Wertingen Geldbeutel aus Einkaufskorb

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße in Wertingen aus dem Einkaufskorb einer 53-Jährigen deren Geldbeutel gestohlen. Die Geldbörse konnte am nächsten Tag aufgefunden werden. Allerdings fehlte laut Polizeibericht ein Bargeldbetrag von etwa 200 Euro.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen Taschendiebstahls und bittet unter Telefon 08272/9951-0 um Zeugenhinweise. (AZ)