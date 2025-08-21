Icon Menü
Unbekannter zerkratzt ein geparktes Auto in Wertingen

Wertingen

Unbekannter zerkratzt ein geparktes Auto in Wertingen

Ein Unbekannter zerkratzt am Mittwoch einen schwarzen VW T-Roc. Es entsteht ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen.
    Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Hinweise.
    Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Hinweise. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch in der Wertinger Straße Am Böhmergässchen ein geparktes Auto zerkratzt. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich dabei um einen schwarzen VW T-Roc. Er wurde im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Der Sachschaden liegt der Polizei zufolge schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich. Die Wertinger Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen (08272/9951-0) zu melden. (AZ)

