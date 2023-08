Unbekannter fährt in Unterthürheim mit Fahrzeug in Maisfeld

Dürre in Deutschland 22.08.2018, Niedersachsen, Schwüblingsen: Mais wächst auf einem von Trockenheit, Hitze und Unwettern stark geschädigtem Maisfeld in der Region Hannover. Bundesagrarministerin Klöckner (CDU) will im Kabinett über den amtlichen Erntebericht informieren und entscheiden, ob der Bund erstmals seit 2003 wieder wegen einer Dürre Hilfen leistet. Die Trockenheit und Hitze haben für große Ernteausfälle gesorgt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

