Beim Frauenfasching in Unterthürheim geht es rund

Dass der Frauenfasching in Unterthürheim, den der Pfarrgemeinderat Lauterbach veranstaltet, schon lange kein Geheimtipp mehr ist, zeigten die vielen Frauen, die aus dem ganzen unteren Zusamtal am Gumpigen Donnerstag in die Markthalle kamen, um einen unterhaltsamen Nachmittag zu erleben. Im Gewand eines Leichtmatrosen führte Pfarrer Mathias Kotonski mit Versen zu dem Lied „Eine Seefahrt, die ist lustig“ durch das Programm.

Pfarrer Mathias Kotonski moderiert als Leichtmatrose verkleidet

Den Reigen der Beiträge eröffneten Gerlinde Eckl und Helmut Sauter, die auf einer Bank Erinnerungen an ihre Schulzeit austauschten, die schon viele Jahre zurücklag. Dabei waren ihnen ihre alten Poesiealben eine wertvolle Hilfe. Der Moderator selbst sang sein Lied mit Anekdoten von den Romfahrten des Hurga-Clubs und der Ministranten im vergangenen Jahr. Die Lauterbacher Kirchenlerchen gaben Einblicke in ihre Probenarbeit, bei der ihnen das Falschsingen meisterhaft gelang.

Die Ratschkatteln (Thea Meilinger und Katharina Wagner) durften auch nicht fehlen und tauschten wie immer Neuigkeiten aus dem Dorfgeschehen aus. So kam zum Beispiel das Problem zur Sprache, dass am Freitagabend sowohl Rosenkranz als auch Damensauna ist. Die Idee, den Rosenkranz in der Sauna zu beten, wurde bald verworfen. Die Lösung ist nun, dass der Rosenkranz auf den Donnerstag verlegt wird.

Dass nicht nur eine Seefahrt, sondern auch eine Schulstunde lustig sein kann, zeigten die Lauterbacher Ministranten, die ihrem Lehrer Siebengscheit (Mathias Kotonski) gehörig auf die Nerven gingen. Die Rektorin (Gabriele Kraus) empfahl dem gestressten Pädagogen, zur Beruhigung einen Rosenkranz zu beten. Wenn Gabriele und Günther Kraus sich zum ersten Mal in einem Flugzeug befinden, kann es zu allerhand komischen Situationen kommen, die sie dank der Stewardess Anja Kraus doch ganz gut bewältigten. Die Tanzfläche war immer gut gefüllt, als Josef Kapfer und Günther Schneller zwischen den Beiträgen zu den beliebten Tanzrunden aufspielten. (AZ)