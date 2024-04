Das Akkordeonorchester Zusamtal zieht Bilanz

Bei der Jahreshauptversammlung wird der bisherige Vorstand einstimmig bestätigt. Verdiente Mitglieder erhalten eine Ehrung. Die nächsten Termine stehen fest.

Bei der Jahreshauptversammlung hat das Akkordeonorchester Zusamtal Bilanz gezogen. Vorsitzende Ulrike Pohl hatte dazu zahlreiche Mitglieder begrüßt. In ihrem Tätigkeitsbericht über die vergangenen zweieinhalb Jahre führte Pohl zahlreiche Veranstaltungen des Orchesters auf mit Auftritten und Konzerten, die hauptsächlich öffentlich, teils aber auch im privaten Rahmen bei Geburtstagen stattfanden.

Die Akkordeonspieler trafen sich außerdem jeweils im Herbst zu einem Probenwochenende und hielten Sommerfeste und Weihnachtsfeiern ab. Nach dem Bericht des Kassenführers leitete Stadtrat Franz Stepan die Neuwahlen des Vorstands. Die bestehende Vorstandschaft wurde einstimmig wiedergewählt. Schließlich fanden bei der Jahreshauptversammlung auch Ehrungen langjähriger Mitgliedern des Vereins statt, die eine Urkunde samt silberner Anstecknadel für zehnjährige beziehungsweise eine Urkunde mit goldener Nadel für 20-jährige Treue zum Verein erhielten. Mitglieder, die dem Verein bereits 30 Jahre angehören, darunter auch einige Gründungsmitglieder, bekamen zu ihrer Urkunde eine goldene Nadel mit eingearbeitetem Stein.

Zum Ende der Versammlung spielte das Akkordeonorchester noch ein Geburtstagsständchen für alle Mitglieder, die in jüngster Zeit runde Geburtstage feierten. Anschließend wurde zu einem Gläschen Sekt und einem kleinen Imbiss eingeladen.

Das Akkordeonorchester Zusamtal probt jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Unterthürheim und fordert interessierte Spieler auf, zu einer „Schnupperprobe“ vorbeizuschauen. Zu hören ist das Orchester unter der musikalischen Leitung von Stefanie Saule als Nächstes beim Burgmarkt in Bocksberg am Samstag, 22. Juni, von 11.30 bis 13 Uhr sowie am Sonntag, 4. August, von 15 bis 17 Uhr auf dem Stadtfest in Wertingen. (AZ)