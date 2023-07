Der Pfarrer führt Regie im Amphitheater

Plus Wie der Hurga-Club Unterthürheim zum Theaterspielen unter freiem Himmel kommt. An vier Abenden ist ein geselliges Zusammenkommen angesagt.

Sie fahren gemeinsam Ballon, machen Ausflüge, treffen sich zum gemütlichen Zusammensein und rocken immer wieder ihr selbst erbautes Clubheim. Willkommen ist, wer sich angezogen fühlt vom Hurga-Club Unterthürheim und dessen Aktivitäten. Jetzt lassen die Mitglieder das Theaterspielen neu aufleben und präsentieren zwei lustige Einakter im Amphitheater unter freiem Himmel. Mit aus der Taufe gehoben hat das Vorhaben der Pfarrer des Ortes. Mathias Kotonski steht nicht nur selbst auf der Bühne, sondern führt auch Regie.

Wie es dazu kam? "Das Amphitheater hat mich gereizt", erzählt der 59-jährige Pfarrer. Als er es vor fünf Jahren bei der offiziellen Einweihung persönlich segnete, blitzte die Idee spontan in ihm auf: Hier müssen wir was machen, nämlich Theater spielen. Prompt sprach er seine Vorstellung aus und erhielt dafür tosenden Applaus. "Damit stand ich im Wort", reflektiert Mathias Kotonski schmunzelnd.