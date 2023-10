Dichterlesung mit schwäbischem Witz und Humor

Bei der Dichterlesung „Lachfalten“ bringt der Unterthürheimer Gerhard Burkhard mit seinen Gedichten in Mundart sein Publikum zum Schmunzeln. Warum gerade diese Art von Gedichten in der Region so gut ankommt.

Es sind Wortspielereien mit zweierlei Bedeutung. Es geht am vergangenen Dienstag, bei der Dichterlesung „Lachfalten“ im Antiquitätenstadel in Unterthürheim um Lebensweisheiten in Gedichten und Vierzeilern, wiedergegeben in Mundart. Mit Witz und Humor trägt Gerhard Burkhard Anekdoten vor, die er mit persönlichen Erkenntnissen und anderen Weisheiten verknüpft.

„Lachfalten sollen sich in die Gesichter eingraben“, ist die Absicht des Unterthürheimers. Der frühere Lehrer trägt ausgewählte Stücke aus seinem reichen Fundus von über fünfhundert Gedichten, darunter Epigramme, lyrische Gedichte und Haikus, vor. Unterstützung bekommt er von Gerhard Schmidt, vielen bekannt als früherer Lehrer für Biologie und Chemie am Wertinger Gymnasium. Ausdrucksstark tragen Burkhard und Schmidt im Wechsel Gedichte mit Wortspielereien vor. Es ist ein kurzweiliger und amüsanter Abend.

Schlitzohrige Gedichte sorgen für Lacher in Unterthürheim

Burkhard spielt mit der Sprache, bedient sich dabei dem schwäbischen Dialekt. Dabei schaut er den Menschen in der Region in herausfordernden Alltagssituationen aufmerksam auf den Mund. Er beschreibt Situationen, die ein jeder kennt und die überall vorkommen. Missliche Erlebnisse werden humorvoll betrachtet und in einen witzigen Rahmen gestellt. „Mundartdichtung ist etwas ganz Besonderes und leider fast ausgestorben. Es sollte gepflegt werden“, sagt die Musikerin Ursula Maria Echl. Dabei greift Burkhard bevorzugt zu Wörtern, die unterschiedliche Deutungen ermöglichen. Grundlage seiner Gedichte sind überwiegend regionale Vorkommnisse und „schwäbische Witze“. Er nimmt die veröffentlichten schwäbischen Witze von Hilda Sandner als Grundlage und erweitert diese nach seinem eigenen Stil und sagt „Ich versuche die Witze von Hilda Sandner in einen Vers zu reimen.“ Dabei nimmt er sich alle künstlerische Freiheiten und scheut sich nicht, Wahrheiten schonungslos zu benennen. Er deutet die jeweiligen Situationen nach eigener Überzeugung. Für den Spruch „Manche hängen so an alten Vorurteilen, dass für neue kein Platz ist“, gibt es viel Beifall.

Etwa für das folgende Gedicht:

„Einen Deppen zum Freund haben.

Der Anton sprach zum Freunde Sepp: Du bist für mich ein großer Depp!

Sepp war darüber nicht erfreut, ihn hat die Freundschaft fast gereut.

Er meinte drauf: Ich stell zwei Fragen: Es kann ja nur zwei Gründe haben.

Vielleicht kannst du die Antwort sagen: Bin ich dein Freund, weil ich ein Depp bin?

Bin ich ein Depp, weil ich dein Freund bin?“ , gibt es begeisterten Applaus.

Burkhards Gedichte basieren oft auf wahren Begebenheiten, die ihm Freunde und Bekannte zutragen. Er überzeichnet die jeweiligen Alltagsbegegnungen wie Renovierungsarbeiten im Haus in Verbindung mit der schwäbischen Sparsamkeit oder Situationen in einem Wartezimmer beim Arzt. Ein Patient hat sich verspätet. Der Arzt droht halb scherzhaft, eine Rechnung zu schreiben, der Patient kontert mit einer möglichen Gegenrechnung.

Stimmungsvolles Ambiente im Stadel

Geladen hat Burkhard in seinen stimmungsvollen Antiquitätenstadel in Unterthürheim. Das Publikum erlebt hier eine originelle Zeitreise. Es findet sich wieder in stimmungsvoll dekorierten, gutbürgerlichen Wohn- und Schlafzimmern aus der Jahrhundertwende. Musik aus einem Grammofon unterstreicht die besondere Atmosphäre. Begleitet wird die Dichterlesung mit einer umfassenden Bilderausstellung der verstorbenen Professor Hilda Sandner, ehemalige Lehrstuhlinhaberin an der Fachhochschule Augsburg.

Auf antikem Mobiliar finden sich Tuschezeichnungen in Schwarz-Weiß, Arbeiten in ungewöhnlichen Drucktechniken und vielfältige Arbeiten mit Textilien. Eine überlebensgroße Arbeit auf Stoff zeigt Granatäpfel. Diese Arbeit hängt vor einem großen Wiener Jugendstilschrank, der in seinen Verzierungen ebenfalls Granatäpfel zum Thema hat. Burkhard und Schmidt ernten viel Beifall. Manfred Hartl aus Frauenstetten sagt: „Es war ein sehr schöner, humorvoller Abend.“

Die Gäste verweilen zum Ausklang der Lesung bei Getränken, Schmalzbroten und Musik aus dem Grammofon. Am Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr wird die Lesung „Lachfalten“ wiederholt und es sind noch Plätze frei. Bei genügend Anmeldungen wird die Lesung auch am kommenden Dienstag, 17. Oktober, um 19 Uhr noch einmal wiederholt. Um Voranmeldung wird gebeten unter Telefon 08274/1239.