Unbekannter fährt in Unterthürheim gegen Geschäftsgebäude

Die Polizei ermittelt wegen drei Fällen von Unfallflucht im Landkreis Dillingen.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ist in der Zeit von Sonntagabend bis Montagvormittag gegen ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Straße "Herrenberg“ im Buttenwiesener Ortsteil Unterhürheim gefahren. Hierdurch wurde ein Kellerfenster beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher beging nach Angaben der Polizei Fahrerflucht. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Eine Unfallflucht in Dillingen

Eine weitere Unfallflucht hat sich in Dillingen ereignet. Bereits in der Zeit von Montag voriger Woche, 16 Uhr, auf Dienstag, 12 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen grauen Peugeot 2, der in der Wilhelm-Bauer-Straße geparkt war. Am Auto wurden der linke Kotflügel und die Fahrertür beschädigt. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro, der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

Geparkter Dacia in Reistingen wird beschädigt

Einen dritten Fall meldet die Polizei aus Reistingen. In der Zeit zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen wurde "Am Dorfplatz“ ein grüner Dacia Duster angefahren und am rechten hinteren Radkasten beschädigt. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Unfallschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in den beiden genannten Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)