Dorfrocker spielen in Markthalle

Band präsentiert Hits von ihrer aktuellen Single.

Zum Abschluss ihrer 2022er-Tour und nach Gastspielen in Brasilien, in den USA und in Kanada kommt die fränkische Band Dorfrocker in die Region. Genauer gesagt am Samstag, 26. November, um 20.30 Uhr in die Markthalle Unterthürheim, in der die veranstaltende Metzgerei Braun in den Jahren vor der Pandemie ausgelassene Partys mit den Dorfrockern feierte. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr.

Karten für die Dorfrocker gibt es im Vorverkauf

Die Eintrittskarten für 15 Euro gibt es in der Markthalle in Unterthürheim, bei der Metzgerei Braun, bei Schreibwaren Eisele in Buttenwiesen und bei Schreibwaren Gerblinger in Wertingen oder unter mail: sandrabraun2000@gmail.com. "Aufgrund der tollen Resonanzen der vergangenen Jahre freuen wir uns, dass wir auch dieses Jahr wieder in Unterthürheim in der Markthalle zu Gast sind", so die Dorfrocker. Auch die Verantwortlichen der Metzgerei Braun zeigen sich voller Vorfreude auf das Event. "Die Dorfrocker haben schon bei den vergangenen Gastspielen für eine super Partystimmung bei den Besuchern gesorgt." Mit ihrer aktuellen Single "Hurra das ganze Dorf ist da" haben sie gemeinsam mit der Malle-Sängerin Isi Glück zudem einen Hit gelandet, der nicht nur von den Party-DJs am Ballermann gespielt wird, sondern auch in Unterthürheim nicht fehlen wird. (AZ)