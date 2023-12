Kreativstammtisch erfüllt Herzenswünsche

Unterthürheimer Frauen und Kinder beschenken mit Selbstkreiertem und Gespendetem verschiedene Einrichtungen.

Die etwa 40 Frauen und Kinder des Kreativstammtischs Unterthürheim sind sehr einfallsreich und fantasievoll bei der Planung und Herstellung unterschiedlichster Strick- und Näharbeiten. Ähnlich ideenreich sind sie bei der Auswahl der Beschenkten. Denn alles, was sie in ihrer Freizeit produzieren, geht an verschiedene karitative Einrichtungen.

Beispiele sind gestrickte Socken für die Kinderkrebsstation in Augsburg, für den Sozialdienst katholischer Frauen, für das Frauenhaus Donauwörth und nicht zuletzt an den Helferkreis für Flüchtlinge in Buttenwiesen zur Weiterleitung an die betreuten Menschen. Passend zum Fest des Heiligen Nikolaus fuhr zudem eine Abordnung der Gruppe nach Gundelfingen in das Kinderheim St. Clara und sorgte dort für eine gelungene Überraschung.

Schon in der Vorbereitungsphase entstand ein guter Kontakt mit der dortigen Heimleiterin Stephanie Punzmann. Ziel war, jedem der 52 Kinder einen kleinen Herzenswunsch zu erfüllen. Die Geschenke wurden gekauft und aus der Spendenkasse bezahlt. Darüber hinaus nähten die fleißigen Damen für jedes Kind einen Nikolausstiefel, der mit Nüssen, Äpfeln und diversen Süßigkeiten gefüllt wurde. Im Dorfladen Lauterbach und im Supermarkt Rewe in Buttenwiesen hatten sie im Vorfeld Sammelstellen eingerichtet und die Kunden gebeten, im Laden entsprechende Kleinigkeiten zu erwerben und sie dann für diese Aktion zu spenden. Das Ergebnis war überwältigend. Die Menschen spendeten so großzügig, dass es für die Befüllung der Stiefel und eine süße Adventszeit ausreichte.

Die vier Vertreterinnen hatten Gelegenheit, die Geschenke persönlich zu überreichen. Die Bescherung war sehr emotional. Mit diesem Eindruck fuhren die Damen zurück nach Hause - bestärkt und motiviert, ihre ehrenamtliche soziale Tätigkeit auch in der Zukunft unvermindert fortzusetzen.

Das nächste Treffen findet am 26.01.2024 ab 19Uhr im Pfarrstadl Unterthürheim statt. (AZ)