Blaskapelle Unterthürheim nimmt Publikum mit auf Norwegen-Reise für alle Sinne

Die Blaskapelle Unterthürheim bietet ein ganz besonderes Konzert. Bildlich inspiriert Pfarrer Ammich die Besucher. Zudem bewegt eine andere Reise an dem Abend.

Zu einem Highlight für alle Sinne soll das Jahreskonzert der Blaskapelle Unterthürheim in diesem Jahr werden. Am Samstag, 25. Februar, wird die Kapelle ab 19.30 Uhr in der Riedblickhalle Buttenwiesen dem Publikum besondere Inspirationen für die unterschiedlichsten Sinne anbieten. Musikalisch dürfen sich die Besucher des Konzertabends auf variantenreiche Musik freuen, die durch die Bilderstrecke von Pfarrer Klaus Ammich untermalt wird. "Norway Impressions" heißt das Motto des Konzerts.

Die Fotografie inspiriert Pfarrer Ammich seit seiner Jugend

Das Thema Fotografie beschäftigt Ammich seit seiner Jugend. "Mir hilft die Fotografie, um näher hinzusehen und mir Zeit zu nehmen, Landschaften oder Tiere zu entdecken, die mir sonst verborgen geblieben wären", sagt der Pfarrer. Außerdem ermögliche das Thema Fotografie auch eine Gemeinschaft mit Menschen, die mit Kirche vielleicht nicht so viel anfangen können. "Es öffnet den Blick ein wenig über den eigenen Gartenzaun hinaus."

Norwegen hat Pfarrer Ammich vor fast 20 Jahren in rund 20 Reisen immer mehr entdeckt. Faszinierend sind für ihn die Ruhe und die Gelassenheit, die das Land auf seinen Besucher übertragen kann. "Es gibt an vielen Stellen eine Stille und Einsamkeit, die man bei uns kaum mehr finden kann", erzählt er. Licht und Wasser prägen das Land. Wenn er einen Ort mehrmals besuche, dann sei er immer neu und anders, weil das Licht und das Wetter allem ein neues Kleid gebe. Dazu gehöre natürlich auch die Tierwelt: seltene Vögel, im Gegensatz zum großen Elch oder der riesigen Flosse eines Wals.

Gleichzeitig schwärmt Klaus Ammich von wunderbaren Gipfelerlebnissen: "Nach einer stundenlangen Wanderung durch eine kaum berührte Landschaft einmal ganz alleine ohne Gedränge und Touristentrubel auf einem Gipfel zu stehen und die Inselwelt der Lofoten unter sich zu sehen, aus dem Nebel hinaufzusteigen und die Welt unter sich im Nebel zu sehen." Das sind für den Pfarrer unvergessliche Augenblicke. Die Themen der Bewegung des Wassers, den Lichtstimmungen am Morgen und Abend, intensive Wolken- und Nebelstimmungen und Gegensätze der Landschaft spiegeln sich für Ammich auch in der Musik wider.

Dirigent Herbert Hornig verlässt die Blaskapelle Unterthürheim

Neben der Reise in den fernen Norden wird eine andere Reise die Mitglieder des Musikvereins Blaskapelle Unterthürheim sowie die Konzertbesucher bewegen. Die gemeinsame Reise mit ihrem Dirigenten Herbert Hornig wird an diesem Abend sein Ende finden. Nach 13 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit und gemeinsamen Schaffens verlässt der Allgäuer die Unterthürheimer Musikanten.

Nach 13 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit und gemeinsamen Schaffens verlässt Dirigent Herbert Hornig die Blaskapelle Unterthürheim. Foto: Tobias Epp

Mit Freude und Wehmut blickt Herbert Hornig auf viele Meilensteine zurück, wobei er vor allem die wunderbaren Blasmusikabende und besonderen Kirchenkonzerte erwähnt. Eine besondere Erinnerung wird jedoch das Jubiläumsjahr zum 60-jährigen Bestehen im Jahr 2019 bleiben – begonnen mit dem herausragenden Gemeinschaftskonzert zusammen mit dem Chor „Musical Projekt 89“, dem Blasmusikabend mit Gastsolisten Berthold Schick und der Welturaufführung der „Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens“. Auch das letzte Konzert „Norway Impressions“ soll für alle unvergessen bleiben.

Für das leibliche Wohl ist an diesem Abend gesorgt. Karten für das Konzert können an der Abendkasse erworben werden.