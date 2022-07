Unterthürheim

vor 31 Min.

Mysteriöser Bibertod in der Unterthürheimer Flur

In Unterthürheim ist ein Biber unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Die Tiere stehen unter strengem Naturschutz.

Plus Zuvor wurde die Behausung eines Bibers zugeschüttet. Die Naturschutzbehörde gibt sich machtlos.

Von Benjamin Reif

Der Naturschützer Josef Schrallhammer hat vor einigen Wochen eine Entdeckung gemacht. Auf einer ökologischen Ausgleichsfläche in der Gemarkung Unterthürheim waren Mäharbeiten durchgeführt worden. Außerdem wurde dort ein Biberbau mit Erde zugeschüttet. Entlang der Wiese verläuft ein Graben, durch den auch Wasser fließt. Und in einem parallel verlaufenden Graben lag ein toter Biber. Dieser habe „erkennbare Verletzungen“ aufgewiesen, so Schrallhammer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen