Unterthürheimer Wehr feiert: „150 Jahre erzählen eine Geschichte“

Vor 150 Jahren versammelten sich „36 pflichtbewusste Männer“ und gründeten eine Freiwillige Feuerwehr in Unterthürheim – so steht es im Begleitheft zum Jubiläumsfest im Bürgerhaus samt hinterem Bereich mit Hurgaheim und Außenareal. Anderthalb Jahrhunderte später kann der Vorsitzende Robert Kraus mit Stolz davon berichten, dass man einen „starken Frauen-Anteil“ registriere, bei den zwei Dutzend Jugendlichen entspricht dieser beinahe der Hälfte. Was wohl die Gründungsväter darüber denken würden, wären sie noch bei der vergnügten Feier in Unterthürheim zugegen? Jedenfalls brachte Schirmherr Hans Kaltner die ehrwürdigen Vorfahren ins Spiel. „Könnten sie uns jetzt sehen, würden sie mit großem Stolz erkennen, was aus dieser Feuerwehr geworden ist“, freute sich der Bürgermeister zu Beginn des Hauptfestakts beim dreitägigen Feier-Reigen der Brandschützer.

Der Buttenwiesener Rathauschef wies, bevor er die hohe Bühne zum Bieranstich erklomm, zudem auf die „beispielhaft starke Jugendmannschaft“ mit ihren 23 Mitgliedern hin. Was auch den weiteren Redner, Landrat Markus Müller, zu der Einschätzung bewog, dass diese – zusammen mit dem jungen Führungsteam – eine „gute Zukunft garantieren“ könnten.

Feuerwehr Unterthürheim hat keine Nachwuchsprobleme

In den festlich geschmückten Räumen fielen an diesem Spätnachmittag ohnehin die vielen jungen Gesichter auf, Mädchen im Dirndl tanzten nach der Musik des Akkordeonorchesters Zusamtal, junge Burschen freuten sich auf den Bierzeltbänken sitzend über leckere Pommes. Kein Wunder, dass der bestens gelaunte Gastgeber selbstbewusst attestieren konnte, dass die Unterthürheimer Brandschützer keine Nachwuchsprobleme hätten, die bei Vereinen andernorts Sorge bereiteten. Doch Robert Kraus vergaß in seiner von großer Dankbarkeit geprägten Eröffnungsrede auch nicht die älteren Jahrgänge. Denn: „150 Jahre sind nicht nur ein schönes Ereignis und eine gute Zahl, sie erzählen ebenso eine Geschichte von Menschen, die über Generationen hinweg bereitgestanden haben, um Tag wie Nacht anderen zu helfen.“ Und der Landrat bekannte gerührt, dass man froh sein könne, solche Bürger unter sich zu haben, die dieses Ehrenamt engagiert ausübten. „Der Landkreis braucht solche starken Partner für seine Sicherheit.“

Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner und Landrat Markus Müller (von links) beim Bieranstich. Foto: Günter Stauch

Dass es trotz ehrenamtlichen Einsatzes dennoch Investitionen braucht, machte Hans Kaltner deutlich, der minutenlang das „Geburtstagskind“ immer wieder lobte. Der erfahrene Kommunalpolitiker erinnerte an die Ausgaben für Material, Gerät und Fahrzeuge. Zu Letzterem führte Robert Kraus aus, nach zwölf Jahren und fast 200 Einsätzen habe der Mannschaftstransportwagen (MTW) durch einen neuen VW Crafter ersetzt werden müssen. Der aktuelle MTW kann neun Personen mitnehmen und dient auch zur Beförderung von Feuerwehrausrüstung. Doch Bürgermeister Kaltner schloss: „Fahrzeuge und Geld sind das eine, das andere der beispielhafte Einsatz von Euch.“ Dann war der Einsatz des ersten Manns der Gemeinde selbst gefragt: Der Landrat stand ihm zur Seite, als Kaltner mit dem 30-Liter-Fass gekonnt kurzen Prozess machte. Schon nach dem zweiten Schlag wurde ausgeschenkt. Auf den Tischen dominierten eher alkoholfreies Bier, Spezi und Wasser. Zuvor hatte Kreisbrandmeister Daniel Riegl bei seinen Grußworten angemerkt: „Kommen Sie bitte von Ihren Einsätzen immer gesund zurück!“