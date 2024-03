Unterthürheimerin wählt mehrfach grundlos den Notruf

23-Jährige fordert auch den Rettungswagen an. Sie muss jetzt mit einer Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen rechnen.

In der Nacht zum Donnerstag hat sich nach Angaben der Polizei eine 23-Jährige aus Unterthürheim mehrfach grundlos über den Notruf gemeldet. Die junge Frau forderte dabei laut Polizeibericht auch in einem Fall den Rettungswagen an.

Polizeiinspektion Dillingen: Es bestand keinerlei Notlage

Nachdem die Polizei und der Rettungsdienst festgestellt hatten, dass keinerlei Notlage bestand und bei der Dame auch mehrfaches Zureden keine Besserung versprach, musste zur Unterbindung weiterer Ordnungsstörungen das Mobiltelefon der 23-Jährigen sichergestellt und der Gewahrsam angeordnet werden.

Insgesamt hatte die Frau 13-mal am Notruf angerufen. Die 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen rechnen. (AZ)