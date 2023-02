Unterthürheimerinnen nähen Mini-Strampler

Der Kreativstammtisch näht Babykleidung für Frühchen. Gefertigt wurden auch Schnuffeltücher und Kraken für die kleinen Patienten im Mutter-Kind-Zentrum Schwaben.

Die fleißigen Frauen des Kreativstammtischs Unterthürheim ließen sich durch die Pandemie nicht stoppen. Die vielfältigen Gegenstände, die die Frauen in den vergangenen Jahren gefertigt haben, sind in den umliegenden Krankenhäusern sehr begehrt. Daher wurde einfach in Heimarbeit weiter genäht und gestrickt. Die Koordination, die in dieser Phase noch wichtiger war als sonst, funktionierte trotz der erschwerten Umstände perfekt.

Frauen aus Unterthürheim häkeln auch

Im Mittelpunkt des aktuellen Projektes stand die Abteilung Neo-IMC (Intermediate Care) des Mutter-Kind-Zentrums Schwaben in der Augsburger Kinderklinik. Die Neo-IMC ist für zu früh geborene Kinder und kranke Neugeborene eine Art Zwischenstation zwischen Intensiv- und Normalstation. Dort werden die Babys versorgt, die nur noch wenig intensivmedizinische und intensivpflegerische Hilfe benötigen.

So sehen die Mini-Strampler aus, die die Frauen des Kreativstammtisches Unterthürheim gefertigt haben. Foto: Silvia Bschor

Für diese Kinder, die vor allem bei Kleidungsstücken sehr kleine Abmessungen benötigen, die käuflich kaum zu bekommen sind, haben die Helferinnen des Kreativstammtischs passende Utensilien genäht. Strampler, Mützen oder Babysocken sind sehr gefragt. Eine Besonderheit bilden Schnuffeltücher und gehäkelte Kraken. Sie sind eine wertvolle Hilfe, denn sie nehmen den Geruch der Mutter an und werden den Babys anschließend in das Wärmebett oder den Inkubator gelegt und so den Babys Geborgenheit schenken.

Der Kreativstammtisch überreichte auch Süßigkeiten

Auch das Personal wurde nicht vergessen. Mit Süßigkeiten dankten die Damen des Übergabeteams den Pflegerinnen und Pflegern für ihre aufreibende und verantwortungsvolle Arbeit. (AZ)

