Zwei farbenfrohe Faschingsbälle

Beim TSV Unterthürheim wird ausgelassen gefeiert. Die Faschingsgesellschaft Epponia verzaubert die Gäste.

Der TSV Unterthürheim um Vorsitzenden Jürgen Ganz blickt auf zwei gelungene Faschingsbälle zurück. Beim Erwachsenenball und dem Kinderfaschingsball erlebten Unterthürheimer und Unterthürheimerinnen eine überragende Faschingszeit.

Das mit Glitzer, Walk-of-Fame-Sternen und vielen Kinoplakaten geschmückte Bürgerhaus war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Vom Panzerknacker über Asterix und Obelix bis zu Heino gab es tolle und kreative Kostümierungen. Die Showband „Schlawiner“ heizte den Gästen im Saal ein, und wie jedes Jahr war auch die Tanzeinlage der B- und A-Junioren ein Highlight. Ebenso wurde die Faschingsgesellschaft Epponia mit ihrem gigantischen Hofstaat und der tollen Showtanzgruppe für ihren Auftritt gefeiert. Bei leckerem Essen und Besuchen in der Bar genossen die Gäste den Abend und rockten die Tanzfläche mit der Band.

Ein volles Haus gab es auch beim Kinderfaschingsball einen Tag später. Ein kunterbuntes Meer bestehend aus Cowboys, Feen, Prinzessinnen, Superhelden und Clowns fand sich im Bürgerhaus ein. Im Anschluss an die Begrüßungsworte des Zweiten Vorsitzenden Stefan Lerch bot das Programm eine Mischung aus witzigen Mitmachspielen für die Kids und einem starken Auftritt der Epponia-Kindergarde mit ihrem Prinzenpaar, den Hofnarren und Showtanzgruppen. So hatten Kinder und auch Erwachsene viel Spaß bei lustigen Spielen. Bei der großen Polonaise durch den gesamten Saal hängten sich Groß und Klein an. (AZ)