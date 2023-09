Wortelstetten

Urlaub am Meer in Kroatien hinterlässt Spuren bei Familie aus dem Landkreis

Der Urlaub am kroatischen Meer in Rovinj hat bei der Familie Ohnheiser aus Wortelstetten Spuren hinterlassen. Das Ehepaar hat dort mit seiner jüngsten Tochter Hilfe geleistet.

Für langes Überlegen blieb in diesem Moment keine Zeit. Schnelles Handeln war angesagt, als Günter Ohnheiser am Strand von Rovinj auf der kroatischen Adria-Halbinsel Istrien die hilfesuchenden Gesten einer Frau in den Wellen des Meeres wahrnimmt. Gemeinsam mit seiner Tochter Leandra schwimmt er hin und rettet, was zu retten ist – für Ohnheiser "eine Selbstverständlichkeit". Der 57-Jährige staunt, als ihm einige Tage später im Wertinger Krankenhaus mitgeteilt wird, dass er damit heutzutage eine Ausnahme ist.

Wortelstettener Familie fährt vom Plattensee nach Kroatien

Ursprünglich machten sich Günter Ohnheiser, seine Frau Gabriele und ihre jüngste Tochter Leandra in diesem Spätsommer auf den Weg nach Ungarn. Nach einigen Tagen am Plattensee und in Budapest reisten sie spontan weiter nach Kroatien, bezogen eine Ferienwohnung in Rovinj und tauchten nach der Ankunft noch kurz in das Meereswasser der Adria ein. Am nächsten Nachmittag wollen sie dann ausgiebig schwimmen. 150 Meter haben sich Vater und Tochter vom Ufer entfernt, als sie rund 50 Meter weiter eine wild mit den Händen in der Luft fuchtelnde Frau wahrnehmen. Schreiend schlägt sie immer wieder mit ihren Händen aufs Wasser und macht damit die Ohnheisers auf sich aufmerksam. "Erst dachte ich, sie spinnt, doch plötzlich war mir klar, das muss was Ernstes sein", erinnert sich der 57-Jährige. Blitzartig schwimmt er gemeinsam mit seiner 20-jährigen Tochter zu ihr. Im Näherkommen sehen die beiden, wie ein Mann einige Meter von der Frau entfernt alleine im Wasser treibt. "Auf dem Rücken, mit offenen Augen, ein Arm bewegt sich in der Luft, Schaum quillt aus Mund und Nase", beschreibt Günter Ohnheiser.

