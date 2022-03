Vandalismus

Brennende Jägerstände – „das geht gar nicht“

In der Region Wertingen und im Landkreis Augsburg sind seit Mitte Februar insgesamt sechs Jagdeinrichtungen zerstört worden. Unser Bild zeigt die Wertinger Feuerwehr, die einen brennenden Jägerstand löscht.

Plus Andreas Brandl, der Vorsitzende der Kreisjägervereinigung Dillingen, äußert sich zu der Zerstörung von Ansitzen in der Region. Daneben gibt es aber eine Entwicklung, die ihn freut.

Von Elli Höchstätter

Die Meldungen über brennende Jagdeinrichtungen sowie Feuerstellen im Wald häufen sich. Seit Mitte Februar sind in der Region Wertingen und im Landkreis Augsburg insgesamt sechs Jagdeinrichtungen durch Feuer zerstört worden. Allein in der Nähe des Wertinger Reutenhofs brannten an nur einem Tag drei Jägerstände ab, und kürzlich wurden bei Wörleschwang angezündete Holzstämme entdeckt.

