Verdacht gegen Musiklehrer: So äußert sich die betroffene Schule

Die Erschütterung an der Musikschule in Wertingen ist groß. Die Einrichtung hatte einen Lehrer beschäftigt, der Ende August wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie festgenommen wurde. Außerdem soll der Mann unter anderem Schülerinnen unter den Rock gefilmt haben. Schulleiterin Heike Mayr und Geschäftsleiterin Karolina Wörle erklären, dass der betroffene Lehrer sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe entlassen worden sei.

Elli Höchstätter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86637 Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musikschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis