Verdacht gegen Musiklehrer: So äußert sich die betroffene Schule im Landkreis Dillingen

Wertingen

Verdacht gegen Musiklehrer: So äußert sich die betroffene Schule

An der Musikschule in Wertingen hat ein Mann unterrichtet, der unter anderem Schülerinnen unter den Rock gefilmt haben soll. Die Schulleitung erklärt den derzeitigen Sachstand.
Von Elli Höchstätter und Ina Marks
    Auch die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, die für die Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet zuständig ist, ist in diesem Fall eingeschaltet.
    Auch die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, die für die Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet zuständig ist, ist in diesem Fall eingeschaltet. Foto: Nicolas Armer, dpa (Archivbild)

    Die Erschütterung an der Musikschule in Wertingen ist groß. Die Einrichtung hatte einen Lehrer beschäftigt, der Ende August wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie festgenommen wurde. Außerdem soll der Mann unter anderem Schülerinnen unter den Rock gefilmt haben. Schulleiterin Heike Mayr und Geschäftsleiterin Karolina Wörle erklären, dass der betroffene Lehrer sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe entlassen worden sei.

