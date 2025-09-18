Icon Menü
Verkehrsberuhigung Wertingen: Stadtrat verändert Marktplatz-Regelungen nach Kritik

Wertingen

Verkehrsberuhigung in Wertingen: Am Marktplatz geht's wieder in zwei Richtungen

Die Probephase zur Verkehrsberuhigung in der Wertinger Innenstadt ist umstritten. Nun wird die Stadt einen Teil des Versuchs beenden. Andere Aspekte sollen bleiben.
Von Laura Gastl
    •
    •
    •
    Der Aufenthaltsbereich am Marienbrunnen ist Teil der versuchten Verkehrsberuhigung am Wertinger Marktplatz und gehört bald der Vergangenheit an.
    Der Aufenthaltsbereich am Marienbrunnen ist Teil der versuchten Verkehrsberuhigung am Wertinger Marktplatz und gehört bald der Vergangenheit an. Foto: Lioba Reiter (Archivbild)

    Der Versuch der Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, der seit Mitte Mai läuft, ist in Wertingen ein viel besprochenes und umstrittenes Thema. Nach vier Monaten Testlauf – eigentlich sollte die Probephase ein ganzes Jahr laufen – reagiert der Stadtrat auf vielfach geäußerte Kritik und die bis dato erlangten Erkenntnisse: Das Gremium stimmte am Mittwochabend Bürgermeister Willy Lehmeiers Vorschlag zu, die halbseitige Sperrung des Marktplatzes zum 26. Oktober zu beenden. Die Zone 20 soll bestehen bleiben. Der Entscheidung ging eine längere Diskussion voraus.

