Verkehrspolizei kontrolliert in Wertingen 60 Fahrzeuge

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat zusammen mit Kräften der Einsatzhundertschaft und der Polizei Wertingen eine große Kontrolle durchgeführt. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurden 60 Fahrzeuge überprüft. Das Hauptaugenmerk lag auf der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer sowie dem Zustand der Fahrzeuge.

Gurtverstoß: Zweijähriges Kind im Auto nicht richtig gesichert

Ein 33-jähriger Fahrzeuglenker aus Dillingen zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis. Gegen sie wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Ein Lkw-Fahrer aus Dillingen verstieß gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Er muss mit einem Bußgeld rechnen. Bei vier Fahrzeugen wurden bauliche Veränderungen beziehungsweise Mängel festgestellt, die Bußgelder und den Rückbau sowie Reparaturen zur Folge hatten. Im Weiteren wurden mehrere Gurtverstöße festgestellt, unter anderem war ein zweijähriges Kind nicht vorschriftsmäßig gesichert. Sechs Fahrzeugführer mussten aufgrund nicht mitgeführter Führerscheine belangt werden.

Polizei bemängelt verdreckte oder beschädigte Autolichter

In Hinblick auf den bevorstehenden Herbstanfang und die sich damit ändernden Lichtverhältnisse wurden die Verkehrsteilnehmer auf die besondere Bedeutung der vorschriftsmäßigen Fahrzeugbeleuchtung hingewiesen. In mehreren Fällen waren Lichter verdreckt oder beschädigt.

Die Verkehrspolizei weist auf den jährlich bundesweit durchgeführten Lichttest der Deutschen Verkehrswacht in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes hin. Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter können ab 1. Oktober die Beleuchtung ihrer Fahrzeuge kostenlos überprüfen lassen. Nähere Informationen sind auf der Website www.licht-test.de einsehbar. (AZ)