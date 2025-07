20.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall in Wertingen

Zwei Autos sind am Wochenende in Wertingen zusammengeprallt. Nach Informationen der Polizei war ein 39-Jähriger in seinem Auto auf der Alemannenstraße in Wertingen unterwegs, er kam aus der Mühlgasse und fuhr in Richtung Industriestraße. Am dortigen Einmündungsbereich wollte er nach links auf diese einbiegen. Eine 60-Jährige fuhr zur gleichen Zeit auf der Industriestraße in Wertingen, von der Ängernstraße aus kommend in Fahrtrichtung Augsburger Straße. Während der 39-Jährige einbog, übersah dieser der Polizei zufolge die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Autofahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

