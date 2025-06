12.500 Euro Schaden nach Verkehrsunfall in Zusamaltheim

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von 12.500 Euro ist es am Samstag in Zusamaltheim gekommen. Gegen 16.35 Uhr ereignete sich der Vorfahrtsverstoß der Polizei zufolge an der Staatstraße 2027 und der Unteren Dorfstraße. Der 67-jährige Geschädigte fuhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße. Der 18-jährige Verursacher kam aus der Unteren Dorfstraße in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei übersah er den Geschädigten, die Autos stießen zusammen.

Keine Verletzte nach Verkehrsunfall in Zusamaltheim

Der Sachschaden bezieht sich auf beide Autos. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. Der Verursacher bekommt eine Anzeige wegen des Vorfahrtsverstoßes. (AZ)