Sportverein Roggden ehrt seine langjährigen Mitglieder

Josef Deisenhofer, Josef Schäffler und Josef Wagner halten dem Verein seit 75 Jahren die Treue

Corona machte auch dem SV Roggden so manchen Strich durch die Rechnung. Das wurde bei der Jahresversammlung deutlich, als Schriftführer Bernd Killisperger das Vereinsjahr 2021 noch einmal Revue passieren ließ. Der Kassenbericht wurde von Kassiererin Jennifer Hassel vorgetragen.

Fußball Abteilungsleiter Daniel Kolan berichtete über den Stand der ersten Mannschaft und die Gründe, warum die zweite Mannschaft dieses Jahr aus Spielermangel zurückgezogen werden musste. Er ging auf die großen Probleme ein, die ständig wechselnde Corona-Regeln mit sich brachten, und freute sich, dass nun zumindest seit kurzem auch wieder ungeimpfte Spieler zum Training und Spiel zugelassen sind.

Jugendfußball Ronny Siebenstich berichtete über die Aktivitäten im Bereich Jugendfußball. Siebenstich dankte allen Helfern und Helferinnen. Er mahnte dennoch an, dass dringend wieder mehr Jugendtrainer aus dem eigenen Verein gestellt werden müssten, um auch in Roggden zu trainieren und weiterhin Kinder aus Wertingen an den Verein binden zu können.

Alte Herren Reinhold Wagner berichtete über die Spielgemeinschaft der AH mit dem VFL Zusamaltheim, dem TSV Binswangen, dem FC Osterbuch und dem SV Roggden und deren harmonisches Miteinander.

Tennis Abteilungsleiterin Anja Kaim gab einen Überblick über die Aktivitäten der Abteilung Tennis wie das Kindertraining, das Herrichten der Plätze und den Runden- Spielbetrieb der Damen und Herren und ihre jeweiligen Platzierungen in diesem Jahr. Corona sorgte dafür, dass erst ab Juni die Plätze aktiv genutzt werden konnten.

Bürgermeister Willy Lehmeier dankte allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen für die geleistete Arbeit. Er lobte den Zusammenhalt im Verein und das Engagement des Vorsitzenden Kaim.

Ehrungen Vorsitzender Johann Kaim dankte den zu ehrenden Mitgliedern für ihre langjährige Treue zum Verein und überreichte als Anerkennung Urkunden und Anstecknadeln.

- Für 75-jährige Mitgliedschaft im SV Roggden wurde geehrt: Josef Deisenhofer, Josef Schäffler und Josef Wagner.

- für 50-jährige Mitgliedschaft: Karl Kaim.

- für 40-jährige Mitgliedschaft: Hans Spingler.

- für 25-jährige Mitgliedschaft: Ulrike Wiedemann, Susanne Heimbach, Stefan Saule und Florian Stepan. (pm)