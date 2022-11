Bei Marzelstetten soll eine Photovoltaikanlage entstehen

Plus Im Gemeinderat taucht dabei die Frage nach einem Kriterienkatalog auf. An diesem Abend geht es auch um die Kanalgebühren.

Um das Thema Energie ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Zusamaltheim. Das Gremium beschäftigte sich mit der Bauvoranfrage für eine Freiflächenphotovoltaikanlage bei Marzelstetten. Diese soll auf zwei Feldern mit einer Gesamtgröße von rund 150.000 Quadratmetern entstehen. Nach den derzeitigen Plänen sollen auf dem Areal nicht nur die Module, sondern auch die nötige Ausgleichsfläche realisiert werden.