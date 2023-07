Bischof Bertram kommt nach Villenbach

Der Abschluss der Kirchensanierung wird gefeiert.

Es war vermutlich ein großes Fest, als am 25. Juli 1752 am Jakobitag die Kirche St. Jakobus in Villenbach eingeweiht wurde. 270 Jahre später steht nun fast auf den Tag genau wieder ein besonderes Ereignis an. Der Abschluss der Sanierung der Pfarrkirche wird gemeinsam gefeiert – unter anderem mit der Pfarrgemeinde, den Helfern, Spendern, Freunden, Vereinen und Gästen aus den Nachbarpfarreien. Bischof Bertram Meier wird am Patroziniumstag, Samstag, 22. Juli, um 17 Uhr den Festgottesdienst zelebrieren, den der Theaterchor musikalisch umrahmt wird. In der Kirche werden auch die Ehrengäste sprechen. Anschließend steht ein gemütlicher Abend mit der Blasmusik Zusamaltheim im Pfarrgarten auf dem Programm und das bei jeder Witterung, denn es wird ein Zelt aufgebaut. Für das leibliche Wohl ist dabei gesorgt.

Zwei Jahre lang dauerte die Sanierung der Kirche in Villenbach

Hintergrund: Knappe zwei Jahre wurde an dem Gotteshaus gearbeitet. Damit ihre Kirche wieder in neuem Glanz erstrahlt, haben einige Villenbacher und Villenbacherinnen die Ärmel hochgekrempelt und 1300 Stunden Eigenleistung erbracht. So wurde unter anderem gemeinsam das Dach aus- und wieder eingedeckt oder die Gebetsbänke ausgebaut, abgeschliffen, lackiert und wieder eingebaut. Auch finanziell brachten sich die Mitglieder der Pfarrgemeinde ein und spendeten 45.000 Euro. Nur mithilfe der Spenden und der vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden konnten laut Kirchenpfleger Bernhard Lernhard die Innensanierung beantragt und umgesetzt werden. (elhö)