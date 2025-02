Ehrungen bei der Feuerwehr Villenbach

Kaum ist ein Jahr vergangen, stand schon wieder die Generalversammlung der Feuerwehr Villenbach im Raum, dieses Mal in den neuen Räumlichkeiten der Gemeinde. Auf dem Programm standen die Berichte der Schriftführerin Kathrin Dippel sowie der Kassenbericht von Sonja Lober mit anschließender Entlastung. Den Bericht der Jugendfeuerwehr mit all seinen Aktivitäten übernahm Jugendleiter Andreas Klaus. Erster Kommandant Stephan Storch berichtete über die aktive Wehr im vergangenen Jahr.

Der Bericht des Vorsitzenden Jürgen Meier gab einen kurzen Rückblick auf das Vereinsleben der vergangenen Monate. Er sprach auch Dankesworte aus an alle, die zum Vereinsleben beitragen, und ebenso an alle Spender, die zur Anschaffung des Defibrillators beigetragen haben.

150 Jahre Feuerwehr Villenbach: Ein großes Fest steht an

Außerdem werden in diesem Jahr 150 Jahre Feuerwehr Villenbach gefeiert. Das Gründungsfest steht am 5. und 6. Juli an der Freilichtbühne Villenbach an. Jürgen Meier stellte das Festprogramm vor. Im September dann führt der Vereinsausflug in den Bayerischen Wald.

Nach dem Essen und den Grußworten des Bürgermeisters Werner Filbrich folgten Ehrungen für langjährigen aktiven Einsatz. Zuletzt verlas Kommandant Storch ein Schreiben vom Bayerischen Staatsministerium zur Unwetterkatastrophe im Juni 2024. Er überreichte auch die Fluthelfer-Nadel als Zeichen großen Respekts und Anerkennung. (AZ)