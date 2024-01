Musikalische Weltreise in Villenbach

Der Theaterchor begeistert mit einem Konzert auf höchstem Niveau. Eine Bereicherung ist dabei auch die Chorgemeinschaft Zusmarshausen.

Eine Weltreise mit minimalem CO₂-Abdruck startete in der Villenbacher Sporthalle. Eingeladen dazu hatte der Villenbacher Theaterchor mit „Chefpilot“ Michael Tartsch. Zahlreiche „Passagiere“ folgten der Einladung und waren am Ende begeistert über einen bunten Melodienstrauß, der rund um die Welt führte. Die visuelle Reise startete mit dem Klassiker „Tetris“, die bekannte Hintergrundmelodie für den Gameboy. Als Erstes ging es nach England mit dem Song „Sweet Dreams“ von den Eurythmics. Danach folgte „Mad World“ von der Gruppe Tears for Fears. Mit dem bewegenden Abschiedslied Lied „There`is one more Song“ verließ die musikalische Reisegruppe die Insel mit dem Ziel Italien, wo das Lied „Südliche Sommernacht“ für Urlaubsfeeling sorgte.

Eine Bereicherung war zwischenzeitlich der Auftritt der Chorgemeinschaft Zusmarshausen. Mit einer Mischung aus bekannten Hits, aber auch Liedern zum Schmunzeln wie Lass die Sonne in dein Herz, Auf der schwäbsche Eisebahne, Diplomatenjagd, Mama Mia und Der Hahn von Onkel Giacometo konnten die Sänger aus dem Landkreis Augsburg die zahlreichen Zuhörer begeistern.

Der Ohrwurm „Lanyok“ weckt Erinnerungen an vergangene Zeiten

Das erste Reiseziel nach dem Zwischenstopp (Pause) war Österreich, wo der Titel „Weit, weit weg“, von Hubert von Goisern zum Thema passte. Dann folgte die musikalische Reise nach Hódmezövásárhelykutasipuszta im angrenzenden Ungarn. Das kleine Dorf in der Puszta ist in Villenbach bestens bekannt. Es bildete die Kulisse bei den Freilichtaufführungen im Theatersommer 2014, wo der Filmklassiker „Ich denke oft an Piroschka“ für Begeisterung sorgte. So auch der damalige Ohrwurm „Lanyok“, mit dem der Theaterchor nun wieder viele Erinnerungen an vergangene Zeiten weckte.

Nach dem Abstecher in Ungarn nahm man Kurs auf Frankreich. Hier präsentierten die Sänger das romantische Liebeslied „Aujourd`hui je chanterai“, dessen Herkunft Moderatorin Gudrun Wagner trotz intensiver Recherche nicht eindeutig zuordnen konnte. Dies war beim nächsten Titel kein Problem, da „Jamaica Farewell“ eindeutig von der Musiklegende Harry Belafonte stammt. Nach der Reise über den „großen Teich“ machten die Sänger in den USA Station und präsentierten mit „Goodnight Sweetheart, well it's Time to go“, einen Erfolgshit von der Doo-Wop-Band „The Spaniels“.

Auch "Mann im Mond" von den Prinzen kommt zur Aufführung

Danach nutzte die Reisegruppe einen Abstecher nach Florida zu Cape Canaveral, um einen Besuch auf dem Mond zu wagen. Hierbei präsentierten Michael Tratsch, Josef Bihler, Werner Biesle und Hans Mayer den Hit „Mann im Mond“ von den Prinzen. Nach diesem Abenteuer folgte der Rückflug nach Europa ins Bergische Land, wo das deutsche Kinderlied „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“ wieder heimische Gefühle hervorrief. Weiter ging es nach Grünland zu Tabaluga mit dem Hit „Ich wollte nie erwachsen sein“. Schließlich endete die musikalische Weltreise mit der Landung in München, wo „Rock mi“ (Voxx Club) einen beschwingten Abschluss bildete und die musikalische Weltreise auf höchstem Niveau von den „Passagieren“ mit begeistertem Applaus quittiert wurde.

Lesen Sie dazu auch

Nach den abschließenden Dankesworten der Moderatorin Gudrun Wagner an Chorleiter Michael Tartsch sowie an die Gäste aus Zusmarshausen mit ihrem Dirigenten Hans Mayer folgte noch als Zugabe das gemeinsame Finale. Der Theaterchor Villenbach und die Chorgemeinschaft Zusmarshausen präsentierten dabei den Klassiker „Va, Pensiero“ – bekannt auch als der Gefangenenchor aus Nabucco.