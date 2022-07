Riedsend bekommt einen WLAN-Hotspot

Dass die Feuerwehr im Villenbacher Ortsteil einen Alarmmonitor erhält, freut auch die Busfahrenden. Der Gemeinderat spricht über den Bauhof, der mehr Platz braucht.

Die Villenbacher Feuerwehrleute kennen das schon. Sie kommen nach der Handy-Alarmierung ins Feuerwehrhaus und sehen auf einem großen Bildschirm, wo ihr Einsatzort ist und was bereits bekannt ist vom Geschehen. Sei es ein Brand, ein Unfall oder für was auch immer die freiwilligen Helfer gebraucht werden. Der Gemeinderat hatte nun den Antrag der Feuerwehr Riedsend vorliegen, die ebenfalls einen Alarmmonitor beantragte.

"Den Einbau machen die Feuerwehrleute selbst, sie brauchen nur den Telefonanschluss", erklärte Bürgermeister Werner Filbrich auf Anfrage unserer Zeitung. Was diejenigen freuen dürfte, die in Riedsend auf den Bus warten oder aufgrund des bekanntermaßen schlechten Handyempfangs keine Verbindung mit ihrem Smartphone haben: "Im Bereich der Bushaltestelle gibt es dann auch öffentliches WLAN."

Ein weiteres Thema zeigte sich klar: Der Bauhof braucht Platz. Deshalb überlegte das Gremium, ob die Gemeinde eine Halle bauen solle. Kosten von rund 100.000 Euro sind hier im Gespräch. Oder ob der Recyclinghof verkleinert werden soll. Dann hätten aber nicht mehr so viele Container Platz, bestimmte Ablieferungen wären nicht mehr möglich. Hier muss sich die Gemeinde noch mit dem Abfallwirtschaftsverband absprechen.

Bauleitverfahren beschäftigen die Villenbacher Ratsmitglieder ebenfalls immer wieder. So haben sie den Auslegungs- und Billigungsbeschluss für die Einbeziehungssatzung Ackerbrunnenweg in Wengen gefasst. Nachdem die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange abgearbeitet waren, konnte der Rat die Satzungen für die St.-Leonhard-Straße und den Bebauungsplan Am Ziegelstadel in Hausen beschließen. Hier kann die Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten beginnen.