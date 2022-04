Villenbach

vor 51 Min.

Rischgau nähert sich einem eigenen Nahwärmenetz

Plus Über 40 Haushalte sollen versorgt werden. Ganz Villenbach wird schnelles Internet bekommen.

Von Brigitte Bunk

Die Rischgauer dürfen sich freuen, denn sie haben die Aussicht auf Nahwärmeversorgung in ihrem Ortsteil. „Vor allem bei den Unwägbarkeiten der Energiekosten sieht der Gemeinderat das Vorhaben positiv“, erklärte Villenbachs Bürgermeister Werner Filbrich telefonisch. Das Gremium hat in der Sitzung vergangene Woche zugestimmt, dass die Fernwärmeleitungen auf öffentlichen Flächen der Gemeinde Villenbach verlegt werden dürfen. Und zwar vom Standort des Landwirts beim Lagerhaus in Villenbach über den geplanten Fuß- und Radweg nach Rischgau. Für über 40 Hausanschlüsse sollen rund 2300 Meter Fernwärmerohre verlegt werden. Ein entsprechender Gestattungsvertrag wird geschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen