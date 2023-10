Schauübung in Villenbach: Feuerwehren zeigen, was sie draufhaben

50 Einsatzkräfte demonstrieren in Villingen die Löschung eines brennenden Bauernhofs und die Rettung von Verletzten. Die Zahl der interessierten Zuschauer ist groß.

Zum Ende der Feuerwehraktionswoche 2023 fand in der Ortsmitte von Villenbach eine besondere Gemeinschaftsübung der Feuerwehren aus Villenbach sowie den Ortsteilen Riedsend und Wengen statt. Im Vorfeld hatten die Wehren ordentlich die Werbetrommel für Ihre Schauübung gerührt – mit großem Erfolg!

Die Rettung von zwei vermissten Verletzten wurde bei der Schauübung ebenfalls demonstriert. Foto: Daniel Fiebig/Benedikt Edin

Die rund 50 Einsatzkräfte standen einer noch deutlich größeren Menge an Zuschauern und Interessierten gegenüber. Besonders die zahlreichen Kinder waren hellauf begeistert, denn es gab einiges zu sehen: Als die ersten Zuschauer und Zuschauerinnen eintrafen, stieg bereits deutlich sichtbarer Rauch aus einem landwirtschaftlichen Gebäude auf. Laut Anwohner würden zwei Personen im Gebäude vermisst.

Eine Wasserversorgung zum Weiherlebach wird aufgebaut

Die Zaungäste konnten nun hautnah verfolgen, wie solch ein Einsatz abläuft. Die ehrenamtlichen Helfer wurden per Sirene und Handyalarmierung benachrichtigt, eilten zu ihren Gerätehäusern und trafen kurze Zeit später am Brandort ein. Schläuche wurden ausgerollt, Atemschutztrupps machten sich bereit, eine Wasserversorgung zum Hydranten sowie zum nahegelegenen Weiherlebach wurde aufgebaut.

Die drei Feuerwehren aus Villenbach, Riedsend und Wengen zeigten eine besondere Gemeinschaftsübung. Foto: Daniel Fiebig, Benedikt Edin

Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger erklärte nach der Vorführung, wie die Feuerwehrleute vorgehen: Der Angriffstrupp begibt sich nicht ohne Wasser am Strahlrohr und ohne bereitstehenden Sicherheitstrupp ins Gebäude. Der Eigenschutz der Einsatzkräfte habe höchste Priorität. Nachdem die vermissten Personen gefunden waren, wurden sie direkt an der Patientensammelstelle von weiteren Einsatzkräften erstversorgt und im weiteren Verlauf an den Rettungsdienst übergeben. Auch hier konnten den Zuschauern wichtige Informationen vermittelt werden, denn: Die Freiwilligen Feuerwehren werden heutzutage immer öfter auch als Ersthelfer, beispielsweise bei Reanimationen, eingesetzt.

Viele interessierte Zuschauer und Zuschauerinnen kamen zu der Schauübung in Villenbach. Vor allem die Kinder waren hellauf begeistert. Foto: Daniel Fiebig, Benedikt Edin

Villenbachs Feuerwehrkommandant Stephan Storch freute sich gemeinsam mit seinen Kollegen aus Riedsend und Wengen über die große Resonanz in der Bevölkerung. Und auch der zweite Bürgermeister Dieter Meissle zeigte sich begeistert: Die gute Zusammenarbeit sowie die strukturierte Organisation und Abarbeitung des Einsatzes seien beeindruckend. Nach den eigentlichen Löscharbeiten durften die anwesenden Kinder noch selbst zu den Strahlrohren greifen und sich die Feuerwehrautos aus der Nähe ansehen.

