Viele Aktivitäten prägen das Vereinsjahr der Villenbacher Kameraden

Am Ende der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Kameraden- und Soldatenvereins Villenbach zeigte sich Bürgermeister Werner Filbrich von den zahlreichen Vereinsaktivitäten positiv überrascht, die zuvor Vorsitzender Werner Moser detailliert vortrug und bedankte sich im Namen der Gemeinde bei der rührigen Vorstandschaft.

Zentrales Thema in Mosers Bericht war das Kameradschaftstreffen in Emersacker, wo der gastgebende Soldaten- und Kameradenverein Emersacker ebenso wie der Kameraden- und Soldatenverein Villenbach vor zwei Jahren ihr 100-jähriges Jubiläum feierten. Zu diesem Anlass erhielten beide Vereinsfahnen Erinnerungsbänder, die nun gemeinsam feierlich geweiht wurden. An der Weihe und beim anschließenden Kameradschaftsabend nahmen dann auch die befreundeten Kameradenvereine aus Ellerbach und Violau teil.

Ein weiterer Schwerpunkt des Vereins ist seit vielen Jahren die immer wichtiger werdende Friedensarbeit. Dies zeigten die Teilnahmen an der Friedenswallfahrt in Violau sowie an den Friedenswallfahrten in Unterthürheim und in Emersacker. Auch bei der Teilnahme an den 150-jährigen Jubiläen des Krieger- und Soldatenvereins Zusamaltheim und des Bayerischen Kriegerbunds in Thierhaupten stand der Friedensgedanke im Mittelpunkt. Dieser wurde auch beim alljährlichen Volkstrauertag von Bürgermeister Filbrich und Pater Biju thematisiert. Abschließend wurde ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt, berichtete Vorsitzender Moser.

Keine Beitragserhöhung trotz kleinem Mius in der Vereinskasse

Während des Jahres wurden von der Vorstandschaft weitere Termine wahrgenommen, wie die BKV-Vollversammlung in Zusamaltheim und die Mitarbeitertagung des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Binswangen. Letzteren unterstützen die Villenbacher Kameraden durch eine Sammlung mit 727 Euro. Freund und Leid prägten ebenfalls den Verein: zwei Mitglieder sind verschieden, doch erfreulicherweise konnte zahlreichen Kameraden zu runden Geburtstagen gratuliert werden. Glückwünsche gab es auch für langjährige treue Mitgliedschaft. So erhielten Alfred Dempf, Johann Hörmann und Gerhard Almus für 50 Jahre Zugehörigkeit zum Verein das Treuekreuz in Gold. Das Treuekreuz in Silber für 30-jährige Mitgliedschaft konnte Xaver Almer in Empfang nehmen.

Traditionell strahlte zur Weihnachtszeit wieder ein Lichterbaum auf dem Friedhof, den die Familie Almer stiftete und der von den Mitgliedern aufgestellt wurde. Abschließend gab es noch eine kurze Diskussion um eine moderate Beitragserhöhung, nachdem Kassierer Xaver Almer zuvor ein kleines Minus im laufenden Geschäftsjahr verkündet hatte. Da aber der Verein ein solides finanzielles Fundament aufweist, wurde das Thema nochmals verschoben. Mit dem Hinweis, dass künftig bei Beerdigungen statt Blumen ein Geldbetrag an die Angehörigen zur Grabpflege übergeben werde, und einer kurzen Vorschau auf das Jahr 2025 schloss Vorstand Werner Moser die Jahreshauptversammlung.