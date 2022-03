Villenbach

vor 16 Min.

Villenbach hat in Sachen Energie die Nase vorn

Villenbach ist eines von 170 Bioenergiedörfern in Deutschland. Zum Bioenergiedorf wird man nur, wenn es gelingt, den Energiebedarf sowohl bei Strom und Wärme mindestens zu 50 Prozent aus regional erzeugter Bioenergie zu decken.

Plus Die steigenden Kosten für Energie sind derzeit das Thema. Villenbach zeigt, was alles möglich ist. Dort wird mehr als sechsmal so viel Strom erzeugt, als verbraucht wird.

Von Elli Höchstätter

Villenbach hatte zuletzt als Boom-Gemeinde auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Vorausberechnung der Bevölkerungsentwicklung in der Region liegt Villenbach mit großem Abstand auf Platz eins.

