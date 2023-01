Villenbacher Kameraden: "Friedensarbeit ist wichtiger denn je"

Der Kameraden- und Soldatenverein Villenbach blickt nach den Coronaeinschränkungen auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Da die Coronaeinschränkungen der letzten Jahre der Vergangenheit angehören, konnte Vorstand Werner Moser vom Kameraden und Soldatenverein Villenbach bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wieder über zahlreiche Aktivitäten aus dem abgelaufenen Jahr berichten, wobei er das 100-jährige Gründungsfest als das absolute Highlight bezeichnete. Dabei bildeten zahlreiche Vereine aus der Umgebung mit vielen Ehrengästen einen würdigen Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten.

Traditionell nahm der Verein an den Friedenswallfahrten in Violau, Unterthürheim und Emersacker teil, berichtete Moser weiter. Nach der Coronapause konnte auch wieder das Kameradschaftstreffen mit den befreundeten Vereinen aus Emersacker, Violau und Ellerbach veranstaltet werden. Beim Gelöbnis in der Ludwigskaserne in Dillingen sowie beim 25-jährigen Priesterjubiläum von Pater Biju in Zusamaltheim beteiligte sich eine Abordnung des Vereins. „Größere Reisen“, so Moser „waren nötig, um in der Oberpfalz dem verstorbenen BKV-Präsidenten Hans Schiener die letzte Ehre zu erweisen und in Schwandorf die BKV-Landesversammlung zu besuchen“.

670 für die Pflege von Kriegsgräbern

Wie der Vorsitzende weiter ausführte, brachte die Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 670 Euro ein. Traditionell gestalten die Kameraden auch alljährlich den Volkstrauertag mit Kranzniederlegung am Ehrenmal. Xaver Almer stiftete einen Christbaum, der geschmückt von einigen Vereinsmitgliedern, zur Weihnachtszeit auf dem Friedhof leuchtete. Freud und Leid lagen im Verein auch nah beieinander. Während „runde“ Geburtstagsbesuche zu den erfreulichen Pflichten zählten, musste man leider auch einige Mitglieder auf ihrem letzten Weg begleiten. Besonders der Tod des langjährigen Böllerschützen Rudolf Schertler hinterließ eine große Lücke im Verein, so der Vorsitzende.

„Durch die Todesfälle“, so Kassierer Xaver Almer, „ist die Mitgliederzahl gesunken“. Trotzdem wusste er auch Erfreuliches zu berichten, denn finanziell bilanzierte er ein erfolgreiches Jahr mit einem satten Plus.

Auch der Bürgermeister sagt danke

Abschließend übermittelte Bürgermeister Werner Filbrich die Grüße der Gemeinde, verbunden mit dem Dank an die Vorstandschaft. Dabei bezeichnete er die Friedensarbeit der Kameraden- und Soldatenvereine „als wichtiger denn je“ und erinnerte daran, „dass Friede und Freiheit sich schnell ändern können, wie uns der aktuelle Krieg mitten in Europa zeigt“.