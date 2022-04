Villenbach

vor 34 Min.

Villenbacher Kirchenbänke sind schon ausgebaut

In der Pfarrkirche St. Jakobus in Villenbach ist jetzt die Innensanierung angelaufen. Die Kirchenbänke wurden ausgebaut.

Plus In St. Jakobus in Villenbach ist jetzt die Innensanierung angelaufen. In den nächsten vier Monaten können dort keine Gottesdienste stattfinden. Die Feuerwehr und Vereine stellen Ausweichräume zur Verfügung.

Von Alfred Filbrich

Die Innensanierung der Pfarrkirche St. Jakobus in Villenbach konnte nun endlich begonnen werden. So ist die Finanzierung der externen Arbeiten für den Kirchenmaler, den Restaurator und andere Gewerke weitgehend gesichert. Schutzplanen liegen über den Altären, und auch die kompletten Sitzbänke wurden unter tatkräftiger Zusammenarbeit vieler Helfer in diesen Tagen ausgebaut. So können die anstehenden Arbeiten an der Raumschale besser ausgeführt werden.

