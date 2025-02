Villenbachs CSU hat neu gewählt

Bei der diesjährigen Hauptversammlung der CSU Villenbach wurde Peter Lürkens einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt; sein Stellvertreter bleibt weiterhin Johann Gerbing. Thomas Lehnert wurde erneut zum Schatzmeister gewählt, auch die Kassenprüfer Manfred Schmid und Günther Mayer setzen ihren Dienst fort. Nicola Lürkens löst die bisherige Schriftführerin Uta Hill ab.

Der CSU-Ortsverband zählt derzeit 42 Mitglieder und darf deshalb fünf Delegierte ernennen: Johann Jürgen, Johann Gerbing, Peter Lürkens, Uta Hill und Georg Brandl. Zu deren Ersatzdelegierte wurden Achim Neumayr, Kaspar Rupprecht, Karl Meitinger, Nicola Lürkens und Manfred Schmid gewählt. Digitalbeauftragter bleibt weiterhin Jürgen Krell.

Villenbachs CSU-Verband kommt im Weisinger Schützenheim zusammen

Zur Versammlung waren Bürgermeister Werner Filbrich und JU-Vorsitzender Daniel Uhl ins Schützenheim nach Weisingen gekommen. In seinem Grußwort berichtete Werner Filbrich über vielzählige Projekte, die in der Gemeinde Villenbach realisiert worden sind. Dazu zählten der Umbau des Rathauses mit einem neuen Sitzungssaal, der auch von verschiedenen Vereine genutzt werden kann, die Sanierung der Rischgauer Straße, die Verbreiterung des Gehweges an der Hauptstraße in Villenbach und der Fortschritt der lang ersehnten Dorferneuerung im Bereich Unterdorfstraße. Im Anschluss stellte sich Daniel Uhl vor; er ist JU-Ortsvorsitzender, Jugendreferent, Gemeinderat von Buttenwiesen und war Listenkandidat für die Bundestagswahl.

Nach dem positiven Bericht des Schatzmeisters wurde der Ortsvorstand entlastet. Zum Schluss der Sitzung ergreift der neue Vorsitzende Peter Lürkens das Wort: Er freue sich auf die neue Herausforderung und bat zugleich um einen offenen Umgang miteinander sowie eine enge Zusammenarbeit. (AZ)