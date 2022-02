Villenbach/Zusamaltheim

vor 34 Min.

Villenbach boomt

Villenbach hat die Nase vorne bei der Vorausberechnung der Bevölkerungsentwicklung in der Region. Die Gemeinde belegt in einer Statistik mit großen Abstand den ersten Platz. Das hat für Freunde, aber auch für Verwunderung gesorgt.

Plus Prozentual wird die Zusamtal-Gemeinde laut einer Prognose im Landkreis Dillingen am meisten wachsen. Warum nur? Bürgermeister Filbrich wagt einen Erklärungsversuch.

Von Berthold Veh

Unseren jüngsten Bericht zur Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Dillingen hat der Villenbacher Bürgermeister Werner Filbrich „mit großem Interesse“ gelesen. Die für seine Kommune erfreuliche Prognose hat den Rathauschef allerdings auch ein wenig sprachlos gemacht. „Ich weiß nicht, wo das herkommt“, sagt der 62-Jährige. Denn bei der Vorausberechnung der Bevölkerungsentwicklung in der Region liegt Villenbach mit großem Abstand auf Platz eins. Im Jahr 2019 lebten nach Angaben der Bayerischen Landesamtes für Statistik 1294 Menschen in der Zusamtal-Gemeinde mit den Orten Villenbach, Hausen, Riedsend, Rischgau, Wengen, Demhart und Beuren. Im Jahr 2033 sollen es 1450 Villenbacher und Villenbacherinnen sein, das wäre ein Plus von 12,0 Prozent. Die in diesem Ranking zweitplatzierte Kommune im Landkreis wäre Höchstädt mit einem Plus von 7,6 Prozent.

