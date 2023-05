Volksfest Wertingen 2023: Alles zu Programm, Termin und Öffnungszeiten

Das Volksfest Wertingen ist gestartet. Alle Infos zum Starttermin, den Öffnungszeiten und dem Programm finden Sie hier.

Seit dem 11. Mai geht in der Gemeinde Wertingen wieder die Post ab, denn wie jedes Jahr startet dort um diese Zeit das Volksfest. Festwirt Werner Schmid freut sich mit seiner Familie und dem Volksfestteam auf zahlreiche Besucher, die gemeinsam feiern und den Frühling einläuten.

Gut-bürgerliche bayrische Küche und frisch gebrautes Festbier erwartet die Gäste im Biergarten und im Festzelt. Ab einem Mindestverzehr von 200 Euro an einem Tisch für 8 Personen können über die Website des Veranstalters Tische reserviert werden. Neben dem Zelt befindet sich außerdem ein Freizeit-Park und Stände mit Volksfest-Süßigkeiten und Spielen.

Volksfest Wertingen 2023: Start und Termin

Am Donnerstag, dem 11. Mai 2023 startete das Volksfest Wertingen - am ersten Tag war der Eintritt sogar frei! Ab 17 Uhr begann dann traditionell mit dem Bieranstich der Bierzeltbetrieb. Insgesamt kann man das Fest zehn Tage lang besuchen und es endet am Sonntag, 21. Mai 2023. Auch am letzten Tag ist der Eintritt kostenlos.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

Öffnungszeiten heute auf dem Volksfest Wertingen 2023

Die Öffnungszeiten des Fests variieren etwas, je nach Tag und Programm. So startet der Betrieb an manchen Tagen bereits morgens um 9.30 Uhr, an anderen dagegen erst um 14 Uhr. Im Folgenden haben wir eine kleine Übersicht mit den Öffnungszeiten an allen Tagen für Sie:

Tag Öffnungszeiten Donnerstag, 11. Mai 2023 17 bis 23 Uhr Freitag, 12. Mai 2023 14 bis 23.30 Uhr Samstag, 13. Mai 2023 13.30 bis 23.20 Uhr Sonntag, 14. Mai 2023 9.30 bis 22 Uhr Montag, 15. Mai 2023 ab 18.30 Uhr Dienstag, 16. Mai 2023 - Mittwoch, 17. Mai 2023 17 bis 23.30 Uhr Donnerstag, 18. Mai 2023 10.30 bis 23.30 Uhr Freitag, 19. Mai 2023 14 bis 23.30 Uhr Samstag, 20. Mai 2023 14 bis 23.30 Uhr Sonntag, 21. Mai 2023 10 bis 22 Uhr

Volksfest Wertingen 2023: Programm - Was wird geboten?

Jeder Tag auf dem Volksfest Wertingen 2023 sieht anders aus, immer gibt es andere Attraktionen. Nicht nur Tanzabende sind geboten, auch gibt es einen politischen Abend, einen Nachmittag für Kinder, Senioren und Menschen mit Handicap und vieles mehr. Hier finden Sie einen Überblick über das Programm:

Donnerstag, 11. Mai 2023:

Wann? Was? 17 Uhr Einlass ins Bierzelt , freier Eintritt 18 Uhr Tag der Vereine, großer Festfahneneinzug ins Festzelt 18.15 Uhr Offizieller Bieranstich und Aktionsessen mit den Vertretern der Stadt Wertingen 18 bis 23 Uhr Partyband "Luckies mit Sängerin"

Freitag, 12. Mai 2023:

Wann? Was? 14 Uhr Vergnügungspark und Biergarten geöffnet 17 Uhr Einlass ins Bierzelt , Eintritt 5 Euro 18.30 bis 23.30 Uhr Partyband "Mädchenalarm" Nacht der Tracht

Samstag, 13. Mai 2023:

Wann? Was? 13.30 Uhr Kindernachmittag ermäßigte Fahrpreise im Vergnügungspark Aktionsessen Musik mit DJ Helmut Luftballon modellieren und Kinderschminken 18 Uhr Einlass ins Bierzelt , Eintritt 5 Euro 18.30 bis 23.30 Uhr " Joe Williams Band "

Sonntag, 14. Mai 2023:

Wann? Was? 9.30 Uhr Weißwurstfrühschoppen mit der Blaskapelle "Binzwanger Banzger Blosn", freier Eintritt 11 Uhr Großer Mittagstisch und Aktionsessen 14 bis 22 Uhr Schlager- & Ü 30 Party mit DJ Helmut, Tanzfläche

Montag, 15. Mai 2023:

Wann? Was? ab 18:30 Uhr Politischer Abend mit Staatsminister Albert Füracker

Mittwoch, 17. Mai 2023:

Wann? Was? 17 Uhr Einlass ins Bierzelt , Eintritt 5 Euro 18 bis 23.30 Uhr Partyband "Fetzentaler"

Donnerstag, 18. Mai 2023:

Wann? Was? 10.30 bis 17 Uhr Unterhaltungsband "Duo Let's Dance " und Aktionsessen , freier Eintritt 11 Uhr großer Mittagstisch und Aktionsessen US-amerikanische Oldtimer und Sportwagenschau auf Parkplatz nebenan (inkl. Verlosung von zwei Fahrten im R8 V10) 17 bis 23.30 Uhr Wiesenparty mit DJ Helmut und "Susal" (ehemalige Frontfrau der "Isartaler Hexen")

Freitag, 19. Mai 2023:

Wann? Was? 14 Uhr Vergnügungspark und Biergarten geöffnet 17 Uhr Einlass ins Bierzelt , Eintritt 5 Euro 18.30 bis 23.30 Uhr Unterhaltungsband "Lost Eden"

Samstag, 20 Mai 2023:

Wann? Was? 14 bis 18 Uhr großer Nachmittag für Kinder, Senioren und Menschen mit Handicap

Unterhaltungsband "Duo Let´s Dance"

"Duo Let´s Dance" ermäßigte Fahrpreise im Vergnügungspark, für Menschen mit Behinderung gratis

Luftballon modellieren

Kinderschminken

Aktionsessen 18.30 bis 23.30 Uhr Partyhexen", Eintritt 5 Euro, ein Gratisgetränk für jede weibliche Person

Sonntag, 21. Mai 2023: