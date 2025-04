Luftige Höhen und Andreas Gabalier: Was ein Eventtechniker aus Buttenwiesen erlebt

Schwindelfrei sein müssen, weil ein Scheinwerfer auf 18 Metern Höhe umgehängt werden muss. Die Bühne auf einer Wiese auf- und am nächsten Tag auf einem Acker wieder abbauen, weil es in Strömen geregnet hat. Oder mit dem Schlagersänger Andreas Gabalier auf Stadiontour sein, weil man als Subunternehmer für die Eventtechnik engagiert ist. All das kommt schon mal vor im Alltag von Ulrich Bihlmayr. Seit 25 Jahren führt er das Unternehmen Erlebniswert, kümmert sich um Eventtechnik und -ausstattung sowie um Bühnenbau. Sein Lager hat der 44-Jährige in Wertingen, das Büro in Buttenwiesen.

