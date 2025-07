Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen in Wertingen zusammen

In Wertingen hat sich am Dienstag im Einmündungsbereich Augsburger Straße/Kanalstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 7 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto die Augsburger Straße in Richtung der Gottmannshofer Straße. Eine 56-Jährige, die von der Kanalstraße nach rechts in die Augsburger Straße einbiegen wollte, missachtete nach Angaben der Polizei die Vorfahrt des 44-Jährigen, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Auto der Unfallverursacherin wird abgeschleppt

An beiden Autos entstand ein Sachschaden. Diesen gibt die Polizei im unteren fünfstelligen Euro-Bereich an. Der Wagen der Unfallverursacherin musste aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten abgeschleppt werden. Die 56-Jährige muss nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)