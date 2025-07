Wachstum bei der Raiffeisenbank in Buttenwiesen

Um aktuelle Zahlen und Entwicklungen ging es bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Unteres Zusamtal aus Buttenwiesen. Über 140 Mitglieder und Ehrengäste kamen in den Zehentstadel nach Pfaffenhofen, um sich zu informieren. So heißt es in einer Mitteilung vonseiten der Bank. Die Veranstaltung wurde von den Zusamtaler Musikanten umrahmt.

Vorsitzender Bernhard Hopfner freute sich, dass so viele Mitglieder der Einladung gefolgt waren. Die Genossenschaftsbank vor Ort trage zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Region bei – als Partner für die Landwirtschaft, Handwerker, Existenzgründer und private Bauherren. Auch als Arbeitgeber kenne die Raiffeisenbank ihre Verantwortung. Sie könne allen Mitarbeitern einen dauerhaften Arbeitsplatz bieten und auch Perspektiven für die Weiterentwicklung.

Raiffeisenbank Unteres Zusamtal hat Pläne für 2026

Exklusiv für die Mitglieder gab Hopfner in seiner Rede einen Ausblick. Ab 2026 wird die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal in einer „neu erworbenen Gewerbeeinheit, unmittelbar zum Bankgebäude, eine zeitgemäße und beratungsstarke Versicherungsagentur mit den Partnern aus dem Finanzverbund eröffnen“.

Daneben ging es aber auch um die Vergangenheit – konkret um das Jahresergebnis 2024. Der Jahresabschluss der eigenständigen Raiffeisenbank in der Großgemeinde Buttenwiesen sei Hopfner zufolge gut gewesen und davon profitierten auch die 2196 Mitglieder. Die Anteilseigner erhalten aus dem Gewinn der Bank 77.977 Euro Dividenden. Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank im Unteren Zusamtal wuchs auf 189 Millionen Euro. An Kunden wurden 2024 über 25,5 Millionen Euro Kredite vergeben. Dass die Kunden treu zu ihrer Raiffeisenbank stehen, zeige auch die Kundeneinlagen. Es könne ein Wachstum auf 417 Millionen Euro verzeichnet werden. Zudem ist die Eigenkapitalentwicklung als Fundament des Bankgeschäfts positiv. Mittlerweile sichern 22,9 Millionen Euro an Eigenmitteln die Bankgeschäfte ab.

Buttenwiesens Bürgermeister freut sich über Steuerzahlungen und Spenden

Bürgermeister Hans Kaltner zeigte sich stolz, eine eigenständige und erfolgreiche Raiffeisenbank in seiner Gemeinde zu haben. Er bedankte sich für das Engagement. Das komme der Gemeinde nicht nur in Form von Steuerzahlungen zugute, sondern auch in Form von Unterstützung von Vereinen und Einrichtungen. So spendete die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal im vergangenen Jahr über 16.200 Euro in der Großgemeinde Buttenwiesen.

Langjährige Mitglieder für Treue zur Genossenschaft geehrt

In diesem Jahr konnten außerdem wieder zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zur Genossenschaft beglückwünscht werden. Besonders freute sich der Vorstand über die Ehrung von 60- und 50-jährigen Mitgliedern. Darüber hinaus gratulierten die Vorsitzenden Bernhard Hopfner und Thomas Schneider über 100 Mitgliedern zum 40-jährigen und 25-jährigen Jubiläum. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Kratzer sprach den Jubilaren seine Glückwünsche aus.

Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat gab es keine Veränderungen. Aufsichtsratsmitglied Alexander Lechner wurde wiedergewählt und in seinem Amt bestätigt. (AZ)