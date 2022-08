Binswangen

vor 51 Min.

Was steckt wirklich hinter dem Mehrgenerationenhaus in Binswangen?

Plus Die Anwohner sprechen sich gegen das Projekt im Binswanger Baugebiet Langenmantelstraße aus. Sie drängen darauf, dass der Gemeinderat die Bauvoranfrage ablehnt.

Von Brigitte Bunk

So viele Zuhörer hatten die Binswanger Gemeinderäte lange nicht mehr, wie an diesem Abend im Schillinghaus. Auch wenn Bürgermeister Anton Winkler scherzhaft meinte: "Schön, dass ihr euch alle für den Dorfladen interessiert", kannte er den Grund. "Nach dem Zeitungsbericht über das geplante Mehrgenerationenhaus hatte ich viel Besuch." Zwölf Unterschriften - elf gegen das Projekt und eine Enthaltung - wurden ihm überreicht, was aussagen soll: Die Anwohner des Baugebiets Langenmantelstraße wollen nicht, dass das dreigeschossige Gebäude gebaut wird. Sechs Wohnungen sind geplant, die - je nach Alter der Kinder, Eltern, Großeltern - zusammenfasst oder abgetrennt bewohnbar sein sollen.

