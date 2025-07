Die Firma WDT aus Wertingen feiert 40 Jahre

40 Jahre Werner Dosiertechnik (WDT) – was in der heimischen Garage in Hirschbach begann, hat sich inzwischen zu einem mittelständischen Unternehmen mit 65 Mitarbeitenden entwickelt. Im Jahr 1985 legte Dietmar Werner den Grundstein für das Unternehmen. Dieses entwickelt und produziert heute an seinem Hauptsitz im Wertinger Ortsteil Geratshofen und in der Betriebsstätte in Ruhpolding ein umfangreiches Sortiment an Mess-, Regel- und Dosiertechnik für Schwimmbäder und Wellnessbereiche. Die teilweise hochkomplexen Systeme werden in die ganze Welt exportiert.

Gäste aus ganz Europa kommen zur Jubiläumsfeier nach Wertingen

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens luden der Gründer Dietmar Werner und seine beiden Nachfolger Jochen Rieger und Rainer Rieger die Schwimmbad- und Wellnessbranche nach Wertingen ein. Gekommen sind Kunden und Partner aus ganz Europa, um das Jubiläum gemeinsam mit dem gesamten WDT-Team zu feiern.

Die Feierlichkeiten fanden am Hauptsitz in Wertingen statt und verlagerten sich für das gemeinsame Abendessen und die spätere Party ins Kloster Holzen. Am Vormittag standen Firmenführungen auf Deutsch und Englisch auf dem Programm. An verschiedenen Stationen wurden den nationalen und internationalen Besuchern die Fertigungstiefe und Besonderheiten der jeweiligen Produktionsschritte vorgeführt. Ein fachlicher Austausch zwischen Gästen, Mitarbeitenden und Referenten war im Rahmen zweier themenbezogener Vorträge möglich.

WDT zeigt Erlebnisdusche und Kältewanne

Ein Catering vom Restaurant „Gänsweid“ aus Wertingen sorgte für das Stillen des kleinen Hungers zwischendurch. Im Außenbereich waren die Erlebnisdusche „ShowerVision“, die Kältewanne „PolarTub“ sowie der Prototyp einer automatisierten Kübeldusche aufgebaut. Für Erfrischung zwischen den Programmpunkten sorgten Sommerdrinks aus dem mobilen Vintage Caravan „Fred“ von Justina Werner (Gast Event), Kaffee von der lokalen Rösterei „Lot 21“, kühles Bier und Bratwürste vom Grill. Eigens für die Veranstaltung wurde auch ein Kino für die Gäste eingerichtet. So konnten sie das breite Produktspektrum auch per Video erleben. Am Abend ging es dann für alle Gäste und Mitarbeitenden in den Klostergasthof des Klosters Holzen, wo man zusammen ausgiebig in besonderem Ambiente feierte. (AZ)