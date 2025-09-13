Icon Menü
Weidezaungerät in Laugna gestohlen: Polizei sucht Zeugen für die Tat

Laugna

Weidezaungerät von Weide in Laugna gestohlen

Das entwendete Weidezaungerät, das einen Zaun mit Strom versorgte, ist rund 200 Euro wert. Die Polizei ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    In Laugna ist ein Weidezaungerät abhandengekommen.
    In Laugna ist ein Weidezaungerät abhandengekommen. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Ein Weidezaungerät, das einen Stromzaun in Laugna mit Strom versorgte, ist entwendet worden. Die Polizei informiert über die Tat, die sich im Zeitraum vom Samstag, 16. August, bis Freitag, 12. September, auf einer Weide in der Raiffeisenstraße ereignet hat. Das Gerät besitzt einen Wert von rund 200 Euro.

    Die Polizei bittet im Fall des Diebstahls in Laugna um Zeugenhinweise

    Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen unter der Telefonnummer 08272/99510 zu melden. (AZ)

