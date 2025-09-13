Weidezaungerät von Weide in Laugna gestohlen

Ein Weidezaungerät, das einen Stromzaun in Laugna mit Strom versorgte, ist entwendet worden. Die Polizei informiert über die Tat, die sich im Zeitraum vom Samstag, 16. August, bis Freitag, 12. September, auf einer Weide in der Raiffeisenstraße ereignet hat. Das Gerät besitzt einen Wert von rund 200 Euro.

Die Polizei bittet im Fall des Diebstahls in Laugna um Zeugenhinweise

Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen unter der Telefonnummer 08272/99510 zu melden. (AZ)